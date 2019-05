Jäneda laada- ja kultuurisuvi algab nädalavahetusel

Suurürituse peakorraldaja Enno Musta sõnul on huvi laada vastu kasvanud aasta-aastalt nii müüjate kui ka ostjate hulgas. Lisaks pikaajalistele laadakauplejatele-taimemüüjatele Eestist, Lätist ja Leedust on kauplejaid oodata Ukrainast, Gruusiast ning Soomest. Külastajaid on Jänedale kahel päeval sõitnud üle Eesti ja ka väljastpoolt kokku ligi 10 000.

Tavakohaselt on olemas lastele mõeldud mänguala, välilaval on vaatamist-kuulamist kogu aeg, sestap tasub lisaks ostlemisprogrammile jätta aega kultuuriprogrammi nautimiseks. Laval astuvad üles näiteks kõhutantsijad, duo Allan Laur ja Heino Riibak, Chervona Ruta, rahvatantsijad, Jäneda kooli õpilased ja õpetajad ning laupäeva õhtul simmanibänd Sinu Naine.

MTÜ Jäneda Muuseum juhatuse liige Georgi Särekanno viib aga huvilised igal täistunnil kella 11–17 lossiekskursioonile. "Jäneda mõisa saalis on vaadata Rakvere kunstniku Ivo Ridalaane näitust "Sajaga valgusesse". Kohalikud fotograafid Aimar Säärits, Ain Paloson ja Maie Ainz näitavad oma fotosid ühisnäitusel "Luiged Jäneda tiigil", presidenditoas on vaadata Arnold Rüütli eluloonäitus," tutvustab Särekanno lossis olevaid näituseid.

Koos aia- ja lillepäevadega algab Musta Täku Talli ülakorrusel asuva käsitöökeskuse uus hooaeg. Seal saab nii osta kui ka vaadata ehedat kodumaist käsitööd: kudumeid, sepiseid, keraamikat, vaipu, saadaval on käsitöölõngad. Samas on vaadata ja võimalik kaasa osta Ain Palosoni suureformaadilisi loodusfotosid. Ürituste ajal on huvilised oodatud õpitubadesse, kus käsitöömeistrid on valmis tutvustama töövõtteid ning jagama õpetust. Seekord näitavad käsitöömeistrid niplispitsi valmistamiseks ja kangastelgedele vajalike puidust tarvikute tegemist. Käsitöökeskus on avatud kuni sügislaadani neljapäevast pühapäevani kella 11–18.