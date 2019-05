Rakveres on lillepood, kus saab korraldada fotosessioone

Selle perenaine on Kädi Kokk, kes on õppinud nii majandust, fotograafiat kui ka floristikat ning seetõttu kannab koht just stuudio nime – siit saab lõikelilli, pruudikimpe, lillekimpe, lillekarpe, lilleseadeid, matusepärgi, koju või kontorisse sobivaid toataimi, lisaks on Rakvere Lillestuudios võimalik korraldada fotosessioone. “Olen mõelnud, et see keskkond sobib näiteks rõivakollektsioonide pildistamiseks, aga miks mitte ka perepiltide tegemiseks,” räägib Kädi.

Lillepood on tänavu Eesti floristikakooli lõpetaval Kädil pikka aega mõttes olnud. “Juba lapsena tõin lilli koju ja sättisin vaasi,” ütleb Kädi, kelle unistuseks oli saada kehalise kasvatuse õpetajaks. Elutee tõi teda hoopis Rakveresse keskkooli ja kooli kõrvalt tööle lillepoodi ning nüüd ei kujuta ta enam ette, et töötaks mõnes teises valdkonnas.

“Ma pean väga oluliseks lihtsust, puhtust ja kohusetunnet. Lillestuudiot rajades ja sobivat kohta valides oli mul ruumist kindel ettekujutus. Ruumivalikut tehes pidasin oluliseks suuri vaateaknaid, jahedust, et lõikelilli oleks võimalik stuudios hoida ilma külmutuskappideta, ning kindlasti seda, et saaksin ruumi kujundada endale meelepäraselt. Usun, et tegin õige valiku, kõik sai valmis nii, nagu soovisin,” räägib ta.

Kädi Kokk. FOTO: Vladislav Musakko

Oma suureks kireks peab Kädi just lõikelilli, mis nõuavad rohem hoolt kui potililled. Oma poes on ta lõikelilled sättinud klaasvaasidesse, et nii kliendil kui ka tal endal oleks lillede seisukorrast pidevalt ülevaade.

Kädi sõnul on klientide südamed võitnud lillekarbid. “Kui pulmades olid mullu moes erksamad värvid, siis tänavu on heledad toonid, virsikuvärv, valge,” nimetab Kädi. Lõikelilledest eelistatakse pulmas pojenge, hortensiaid ja roose. Kädi enda lemmiklilled on aga freesiad.

Ta ütleb, et lillemaailm on muutumas naturaalsuse ja lihtsuse poole. “Kunstmaterjali kasutatakse vähem ja isegi kimbukarkasse tehakse rohkem ise,” kõneleb Kädi. “Kui viibin välismaal, siis külastan võimalusel alati sealseid lillepoode, jälgin ka Eesti tippfloristide töid. Mu suur lemmik ja eeskuju Eestis on tippflorist Ahti Lyra.”