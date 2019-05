SA Eesti Vabaõhumuuseum ja maaarhitektuuri keskuse koolitusprojektide juht Aune Mark ütles, et rootslastel on juba aastaid 30. mai akende restaureerimise päev ning vajadus selleks on ka Eestis.

“Vanal puidul on hoopis teine kvaliteet. Oluline on teavitus ja teadvustamine, keskkonnasäästlikkus. Kui inimestel on teadmised, oskavad nad osta õiget värvi ja värvida õigel ajal. Ei tohi ka unustada, et aknad on osa maja ventilatsioonist,” rääkis Aune Mark ja viitas probleemidele, mis tekivad, kui miljööväärtuslikes piirkondades vahetatakse vanad puitaknad plastakende vastu.