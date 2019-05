Kodukohvikuid jagub kogu suveks

Ülehomme on viiendat korda Tamsalu päevade raames avatud valla üheteistkümne kodukohviku uksed Tamsalus ja selle lähiümbruses, Porkunis ja Vajangul. Tamsalu kultuurimaja juhataja Tiia Uudeberg märgib, et kui ­esimestel aastatel tuli käia julgustamas inimesi, kes hästi küpsetavad või ­grillivad, siis nüüd registreeritakse juba ise ja usinasti. “Eks see on hea võimalus end proovile panna,” leiab Uudeberg.

Aga kohvikud on väga eripalgelised, näiteks Mamulja Pelmeenides (Tamsalu, Sireli 21) pakutakse käsitööpelmeene, sõrnikuid ja vareenikuid, Umbrohu kohvikus (Porkuni, Järve 9) pannakse lauale nõgesesupp, umbrohupirukas ja taimetee. Tamsalu gümnaasiumi ees on aga koolilaste Õiglane Amps, kus menüüs on õiglase kaubanduse toorainest valmistatud banaanileib ja šokolaadisõõrikud. Vaksali Kohviõuel (Paide mnt 12) ootavad aga hommikul puder, hiljem toekamad road ja magusad koogid, samuti õnneloos ja meenevalmistamise töötuba ning kohviku tulu läheb robootikaringi laste reisi toetuseks. Oruveski talukohvikus (Järvajõe küla) on lastel võimalik joosta taluõues ja uudistada loomi, menüüs on kohalik talutoit ning lubatakse ka rahu-vaikust ja linnulaulu. Kui huvi pakub aga legonäitus ning kõnetavad parmupill ja tantsijaid, siis tasub sammud seada Pargi Grilli (Pargi 9), kus saab kõhtu täita burgeri, vardakana ja friikartulitega.