Juhtkiri: üheks päevaks kohvikuks

Kodukohvikute populaarsusel on kindlasti õige mitu põhjust. Näiteks see, et niisugused kodused kohvikud annavad introvertsele eestlasele suhtlemisvõimaluse – nii saab ehk naabritegagi, keda seni pelgalt teretatud, lähemalt tuttavaks. Kui oled oma moosipiruka, mis sageli osutub väga heaks, kätte saanud, siis on ju piinlik niisama mühkamina minema trampida. Ikka hakatakse juttu puhuma. Ja ühtäkki avastatakse, et kohvikutädi elab tegelikult naabermajas ja on täitsa tore inimene. Mehed märkavad kodukohvikus, et mingi teine mees, kes elab vist ülejärgmises uulitsas, hoiab samuti pöialt Läti hokitiimile, ja see korrusmaja päss oskab muidu huvitavat juttu puhuda.