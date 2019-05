Kiri: enne kui uuesti õppima lähed, pea nõu spetsialistidega

Tasemeõppe toetus on mõeldud just neile tööealistele inimestele, kel praegu puudub erialane väljaõpe või kelle erialasest väljaõppest on möödunud vähemalt 15 aastat. Lisaks maksab töötukassa tasemeõppe toetust neile, kes oma tervise tõttu enam erialast tööd teha ei saa, kuid tahavad ümber õppida ning siis edasi töötada.

Seega on tegu kasuliku võimalusega näiteks inimestele, kes on aastaid tagasi õppinud selgeks elukutse, mida automatiseerimise tõttu enam Eestis vaja ei lähe. Sellisel juhul saab omandada midagi uut ning uuel elualal karjääri teha. Niisamuti on võimalus kasulik kõikidele, kes on viimased mitukümmend aastat teinud sama tööd ja leiavad nüüd, et karjäärimaailmas oleks aeg keerata uus lehekülg.