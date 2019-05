Ole oma rahaasjadega sõber

Kui arvuti on katki läinud, on lihtne helistada tehnikule, kes appi tuleb. Kui tunned, et tervisemure vaevab, siis saad arsti juurest abi. Kui aga rahaasjades midagi kiiva on kiskumas, siis kahjuks ei ole sul ühte abilist või organisatsiooni, kelle poole pöörduda, et rahaasjad uuesti korda saaks.