Võrgumeeste uue hooaja plaanid võtavad ilmet

Saaremaa Võrkpalliklubis kaks aastat nurgaründajana mänginud Rauno Tamme on muud pakkumised kõrvale lükanud ja eelistab uute eesmärkidega jätkata juba tuttavas keskkonnas. “Saaremaa on saanud minu jaoks uueks koduks,” tunnistas 27-aastane Tamme, kes treenib Eesti koondises.

Kaks viimast hooaega Prantsusmaal Tourcoing’s pallinud Martti Juhkami siirdub uude klubisse. Leping on juba sõlmitud, aga kuni klubi pole pressiteadet välja saatnud, ei tohi Juhkami veel selle nime avaldada. Praegu elab noormees Tartus ja harjutab rannavõrkpalli.

“Eks see on rohkem hobi korras mängimine. Ega ma suur rannavõrkpallur pole. Teen enda poolt kõik, et olla sellises enam-vähem-konditsioonis,” ütles ta.