Tapa tankiremondihall ehitati “miiniväljale”

Ehituse peatöövõtja oli Map­ri Ehitus OÜ, koostööpartner RVT Ehitus. Viimase objektijuht Urmas Nurk meenutas, et sügisel algas ehitus paraja ehmatusega. “Hakkasime vundamendisüvendit kaevama ja esimese asjana tuli välja lasu miine,” rääkis ta. “Mõtlesime, et no nii, siia nüüd lähevad tähtajad ja kogu ehitus. Kutsusime demineerijad, aga nemad said naeru itsitada: tegemist oli nõukogude ajast pärit õppemiinidega, mis olid betooni täis valatud.”