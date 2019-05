Nelja minuti otsus: AS Eesti Teed läheb müüki

AS Eesti Teed asutati Eesti vabariigi valitsuse poolt 2012. aastal, kui liideti riiklikud äriühingud AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, AS Virumaa Teed ja AS Saaremaa Teed. Ettevõtte keskuseks sai Rakvere, kus Vallimäe jalamil Linnuse teel asub aktsiaseltsi juriidilisel aadressil ka üks tootmisüksus.

AS-i Eesti Teed kaheliikmelisse juhatusse kuulub ka ettevõtte korrashoiudirektor Tarmo Lood, kes enne liitmist juhtis AS-i Virumaa Teed.

"Ega hetkel ei oskagi midagi pikemalt kommenteerida, täitsa värske asi," lausus Tarmo Lood. "Ajakirjanduse vahendusel olen ettevõtte müügiplaanidega muidugi kursis. Pikemas perspektiivis oleks riikliku ettevõtte areng muidugi pidurdunud, firma jaoks on erastamine positiivne algatus."

AS-i Eesti Teed müügiplaan on valitsuse tasandil jutuks olnud juba mitu aastat. Reformierakonna juhitud valitsus tegi 2016. aasta sügisel põhimõttelise otsuse ettevõtte ära müüa, sama meelt oli 2016. aasta lõpul võimule tulnud keskerakonna valitsus.

Olukord muutus aga eelmise aasta lõpus, mil majandus- ja kommunikatsiooniministeerium soovitas loobuda erastamisest, sest siselepingute lõppemise tõttu oli ettevõtte väärtus märgatavalt langenud. Nimelt otsustati 2017. aastal suunata hanked riigimaanteede korrashoiuks vabaturule, Eesti Teed võitis turupõhiselt juurde küll Keila piirkonna hooldusleppe, aga kaotas Pärnumaa ja Tartumaa teede korrashoiu lepingu. "2018. aasta majandustulemused polnud selle tõttu nii head kui varasematel aastatel," tõdes Tarmo Lood.

Rahandusminister Martin Helme sõnul riik mittesobiva hinnaga AS-i Eesti Teed ei müü, hind peaks seejuures ületama 10 miljonit eurot. Helme ütles valitsuse pressikonverentsil, et üheks ohukohaks riigifirma müügil on turukonkurentsi vähenemine ja hinnatõus. "Üldine hoiak on, et kui me ei saa õiget hinda ja kui me näeme seal mingeid ohtusid, siis loomulikult me ei müü," vahendas BNS rahandusministri sõnu. "Olukorras, kus meil tekib põhjendatud kahtlus, et turuosaline ostab lihtsalt konkurendi välja ja kavatseb ta kinni panna, siis peame me selle müügi otstarbekuse üle vaatama."

Helme märkis, et enne teeholdusfirma müüki panekut võetakse sealt välja dividend. Algne hinnaootus oli suurusjärgus 15 miljonit eurot, kuid dividendi välja võtmine muudab loodetavalt saadavat hinda. "Kindlasti peaks see hind olem üle 10 miljoni," rõhutas Helme.