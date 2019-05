Jüri Ratas kinnitab: Omniva peab tagama kojukande maapiirkondades

"Mina kindlasti ei toeta seda põhimõtet, et nädalavahetuse post ei jõua inimeste postkastidesse," ütles Ratas valitsuse pressikonverentsil.

Rahandusminister Martin Helme lisas, et kui Omniva kaubamärki kasutav Eesti Post universaalset kannet ei taha, siis kaob riigi jaoks selle asutuse mõte ära.

"Eesti Post tegutseb väga paljudes oma tootevaldkondades avatud turul, kus ta konkureerib kõikvõimalike teiste kande- või postiteenuste ettevõtetega ja tal on võimalik sealt tulu teenida päris hästi. Oma pakikande majandamisega teenib ta väga kena kasumimarginaali ja selle eest, et tal on võimaldatud kõiki muid teenuseid pakkuda ja sealt tulu teenida, on tal teatud kohustused, mida kellelgi teisel ei ole, ehk see on universaalne kanne ja mulle aeg-ajalt tundub, et nad tahavad seda ära unustada, nii kindlast ei saa," rääkis Helme.

Välisminister Urmas Reinsalu märkis, et tema jälgib Omnivaga toimuvat murelikult. "Mitmetel ettevõtetel, mis on avaliku sektori valdkonnas, on kiusatus, et ettevõte saaks toimida palju mugavamalt, kui kliente ei oleks. Kliendid on nii hajusalt asustatud maapiirkonnas, et häirivad ettevõtet," rääkis ta.

Reinsalu lisas, et riik peab omanikuna oma avalikku huvi esindama. "On väga selge avalik missioon, miks on riigi ülesanne postiteenust säilitada," rõhutas ta.