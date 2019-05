NASA ja kosmos imbuvad koolitundidesse

Kosmos on see, mis lisaks Clare Tuckerile köidab iga noort. Fänniks tunnistavad end Rakvere reaalgümnaasiumi 11. klassi neiud Birgit-Gertrut Rosenberg ja Sirelin Iiris Sammalpärg. Selles võib oma osa olla ka õpetaja Agne Jõgisel, kel on juhusega pooleks vedanud. Tal on olnud võimalus osaleda neljal Euroopa kosmoseagentuuri koolitusel, olles 30 väljavalitud eurooplase seas.