Parimaid lõpetajaid tunnustati kiidusajuga

Rakvere gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetav Eleriin Miilman suudab lisaks õppimisele teha tuhandet asja. Plaane peab ta juba ka selle kohta, mida teeb pärast kooli. Ta läheb metsa. “Istun maha ning mõtlen: kõik, kool ja tegevused on lõppenud. Mida ma elult tahan? Ma loodan, et mu süda ütleb, mida edasi teha,” rääkis Miilman. Südame järgi toimetada on tema jaoks ainuvõimalik tee.

Rakvere gümnaasiumi filmifestivalil aastaid tublisti tegutsenud neiu teab, et enda uute külgede leidmiseks tulebki proovida eri asju ja need ka ära teha. “Olen kõike teinud hoolikalt, püüdnud anda alati endast parima, kuid jääda rõõmsaks,” märkis neiu. Ta on ikka pidanud lugu mõttest, et tuupida pole mõistlik, õppima peab, kuid ikka selleks, et tulevikus teadmisi rakendada.