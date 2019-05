Galerii: Aseri rahvakoosolek kulgeb asjalikult ja üsna rahulikult

Teemasid, millest täna ülevaade antakse, on viis ja need on seotud rahvamaja müügi, ususekti jõulise pealetungi, masuudireostuse, kallasrajale pääsu ja jäätmejaama tulekuga.

Üks sõnavõtja, omaaegne Aseri vallavanem ja Viru-Nigula valla volikogu aseesimees Koit Oras avaldas lootust, et tänane rahvakoosolek toob muredele lahendusi. Üks lahendus sündiski lausa kohapeal. Rahvakoosolekul anti teada, et hetkel on otsus selline, et jäätmejaama savilinna ei tule.

Viru-Nigula vallavanema Einar Vallbaumi sõnavõtu ajal inimesed siiski elavnesid. Kõlasid ütlused, et vallajuht valetab. Vallbaum ütles, et tal on hea meel, et rahvahulk on hakanud elama. "Viru-Nigula vallas läheme eluga edasi. Elu pole hull. Ka Aseris," sõnas Vallbaum. Vallajuht ütles, et valla juhtkond on mures ja tegutseb selle nimel, et valda koos teha ja elu ka paremaks muuta.