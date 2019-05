Käsmukad valisid uue külavanema

Käsmu uus külavanem märkis, et tema eesmärk on jätkata endise külavanema tööd. “Kristjan Altroff pühendus sellele ametile täielikult ja väga palju on ära tehtud,” kommenteeris Eduard Vainu. Esimese asjana soovib Vainu tegeleda külainimeste ühendamise ja kokku toomisega. “Soovin aidata kaasa dialoogi tekitamisele nende osapoolte vahel, kes praegu omavahel ei suhtle.”