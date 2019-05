Helme: idapiiri väljaehitamise kava tuleb üle vaadata

“Investeerimise otsused on alati ka poliitilised otsused, see sõltub valitsuse poliitilistest eelistustest. Kuna on vahetunud valitsus, tuleb varasemad eelistused üle vaadata,” rääkis rahandusminister Martin Helme.

“Eelkõige räägime tervest hulgast väga kallitest avaliku sektori valitsushoonetest. Teine, millest me räägime, on ikkagi see kellukeste ja viledega planeeritud piiri väljaehitamine, kus tuleb palju ratsionaalsem plaan ette võtta, ja on ka terve rida väiksemaid asju,” ütles minister.