Rakveres võeti mitu ehitis- ja ajaloomälestist ühise kaitse alla

Rakvere Vabaduse plats kujunes Eesti esimesel iseseisvusperioodil oluliseks linnaväljakuks. Vabaduse platsile anti nimi 1927. aastal, seejärel hakati välja ehitama väljakut piiritlevat hoonestust. Väljakut raamistavad esinduslikud hooned ja mälestusmärgid: Amandus Adamsoni loodud Vabadussõja mälestussammas, Alar Kotli projekteeritud ühisgümnaasiumi hoone ja Pauluse kirik, Ernst Gustav Kühnerti kavandatud Saksa eragümnaasiumi hoone. 1945. aastal rajati väljaku lääneküljele II maailmasõjas hukkunute ühishaud monumendiga, mille autor on samuti Alar Kotli. See on unikaalne kooslus, kus kõrvuti paiknevad 20. sajandi heitliku ajaloo tunnistajad: taastatud Vabadussõja mälestussammas kõrvuti punamonumendiga, mis omakorda on üle platsi sama arhitekti ennesõjaaegsetest töödest – esinduslikust koolimajast ja kirikust.