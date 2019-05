Kõige rohkem taotleti PRIA-lt mesilasperede toetust Tartu- ja Lääne-Virumaal

Keskmiselt on mesinikel, kes toetust taotlesid, 21 mesilasperet. Suurimad Eesti mesilad on 100–200 taruga.

Alates tänavusest jaanuarist on registrit teavitanud mesilaste pidamisest 331 uut mesinikku, kellel on 458 mesilat 3400 perega.

PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levin avaldas heameelt selle üle, et üha enam mesinikke on oma mesilad registrisse kandnud. "Mesilate asukohtade teavitamine on vajalik selleks, et põlluharijad saaksid vältida mesilate lähistel asuvate põldude pritsimist mesilaste korje ajal."