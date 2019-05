67 protsenti läänevirulastest kannatab uuringu järgi virisemise pärast  

Estrini sõnul selgus uuringust, et ka Lääne-Virumaa elanikele meeldib viriseda, ning 62 protsenti maakonna elanikest tunnistas, et on seda viimase ööpäeva jooksul endamisi või avalikult teinud. "Ida-Virumaaga võrreldes on Lääne-Virumaa vingumise näitajad veidi kõrgemad," rääkis Estrin.