Elu on tähelepanuväärsem kui internet

Hästi, võibolla kaks-kolm inimest on. Aga ma pole nende puhul päris kindel. Võimalik, et neil on tõesti nuppudega telefon ja arvuti puudub sootuks. Aga teil? Mitu teie tuttavat loevad uudiseid ainult lehest ja suhtlevad vaid silmast silma, helistades või tiguposti abil? Interneti kasutamine on saanud nii möödapääsmatuks, et kui otsustan kõnelda kahe prouaga, kes enda väitel arvutit üldse ei kasuta, kahtlustan salamisi, et päris vabad pole sest nemadki. Küll see välja tuleb.