Tapa Valla Lastekoor laulis end Leedus esikohale

Kolmeliikmeline žürii tõstis esile Tapa laste puhast laulmist ja emotsioonidest rikast esitust. Kuulajad nentisid, et kooris, kus laulab nii esimese klassi õpilasi kui ka juba põhikooli lõpuklassis õppivaid noori, on ühtse kõla saavutamine suur proovikivi.

Vievise peaväljakul toimunud festivali lõppkontserdile kulgenud rongkäigus lehvitasid Tapa valla noored sinimustvalgeid käsilippe, suurt lippu hoidis aga lehvimas Jäneda kooli õpilane Johann-Peter Grave. “Ma tahan kõigile näidata, et ka Eestimaa on esindatud,” sõnas noormees.

Leedukeelsed ühislaulud lauldud, kuulutati välja võitjad. Tapa Valla Lastekoori dirigentidele oli esikoht väga positiivseks üllatuseks. “Pärast pingelisi laulupeo eelproove ja ettelaulmisi tekitas see esikohadiplom küll sooja ja hea tunde, et keegi on meie tublisid lapsi ja tehtud tööd positiivselt märganud,” lausus koori dirigent Alina Leopard.