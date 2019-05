Kogudus, kus mürtsub muusika ja askeldavad noored

Karmelis räägitakse naljatamisi, et küllap on naabrid seetõttu leplikud, et neil on uue hoone puhul lootus: võibolla ehitatakse sellele tugevamad seinad, mis ei lase heli läbi nagu vana maja omad, ning elu muutub rahulikumaks. “Vana maja on küll hõre, aga läbi kostavad tegelikult ainult trumm ja bass. Muusika ei pea seejuures isegi vali olema,” kinnitab kogudust viimased tosin aastat juhtinud pastor Gunnar Kotiesen.