Kolumn: haritud mesilased

Mesilased on olnud viimastel aastatel palju jutuks. Isegi meie kandis, kus kiputakse tavaliselt arvama, et Maa kliima muutumine või ülepingutatud inimtegevus meid väga ei puuduta. Meil on isegi esinenud sõnakaid ühiskonnaliikmeid, kes “teevad Trumpi” ja ütlevad, et jutt inimtekkelisest kliimamuutusest on jama. Suuri, mõtlemapanevaid ja korralekutsuvaid uputusi, torme ja metsapõlenguid ei ole meil tõesti olnud. Metsa langetatakse rõõmsalt kiirenevas tempos, jahimeestel on küttimist üle jõu käivalt palju, põllumajanduses on murede laad pigem rutiinset kui erilist laadi.