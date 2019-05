Aseri pikk rahvakoosolek loodetud rahu ei toonud

Viru-Nigula vallajuhid istusid lava ees, esinejate silme all, nende taga saalitäis aserilasi. Üks sõnavõtja, omaaegne Aseri vallavanem, Viru-Nigula vallavolikogu aseesimees Koit Oras avaldas lootust, et rahvakoosolek toob lahendusi ja vastuseid. “Võim on kaugenenud, inimeste kaasamist ei toimu,” nentis Oras. Ta küsis, kas peaks haldusreformi otsuse liituda Viru-Nigula vallaga üle vaatama. “Minema tagasi Ida-Virumaale, et meiega arvestataks?” päris Oras.