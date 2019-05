Tänavust maaelufestivali võib kirjeldada kui suurt pidu maal, kus prognoositav külastajate arv on viis tuhat ja kuhu tasub tulla koos perega – ettevõtmine on alkoholivaba ning sissepääsutasuta.

Festivali eestvedaja Maia Simkin ütleb, et kauplejate registreerimisel peeti silmas seda, et esindatud oleks võimalikult erinevad tooted ning ei oleks üheülbalist käsitööd. “Müüjaid on sadakond, kaup on väga mitmekülgne: lamba- ja jänesenahkadest kõrvarõngasteni,” räägib Simkin.