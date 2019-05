Maleõpetaja viis õpilased turniirile ja tuli ise "kogemata" teiseks

Rakvere maleklubi esindava Eino Vaheri selja taha jäid omakorda väga paljud rohkem või vähem tuntud maletajad. "Mõtlesin, et viin maleõpilased ühele toredale turniirile, aga kogemata õnnestus hoopis endal tulla esikolmikusse," rääkis Vaher. "Viimase vooru eel oli meil mõlemal Švõrjoviga kuus punkti. Suurmeister pakkus viiki ja mul ei kõlvanud ära öelda, vaid võtsin selle päris kiiresti vastu. Eks ta nägi juba ära, et tema koefitsient on ikkagi kõrgem."