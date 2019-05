Galerii: Neerutis rattakrossi võitnud Margus Sirvel võtab hoo maha

Pealtvaatajate ja kaasvõistlejate hulgas tekitas elevust Maario Silm, kes lükkas avaringi läbimise järel ratta raja kõrvale ning otsustas teise ringi silgata läbi joostes. Lõpus ratta- ja jooksuringi aegu võrreldes selgus, et sõiduvahend annab vaatamata korralikule füüsilisele katsumusele siiski kümneminutilise eelise.

Võidumees Margus Sirvel märkis aga võistluse järgselt, et kavatseb nüüd rattaspordist tagasi tõmbuda. Põhjuseks on meest võistlustel suurte koormuste puhul kimbutav tervisemure. "See oli mu viimane võistlus. Punasesse enam pulssi ei lase. Tavaelus tervis probleeme ei valmista, kuid võistlustel pingutades annab korralikult tunda," kõneles ta.