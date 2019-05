Tamsalu kodukohvikute päeval võis keha kinnitada õiglaste ampsudega

Tamsalu koolilapsed on koos õpetaja Anne Kraubneriga tutvustanud õiglase kaubanduse põhimõtteid alates eelmisest aastast peamiselt kaasõpilastele ja pedagoogidele.

"Kui seni on õpilased õiglase kaubanduse päeva tähistanud ja kohvikut teinud koolis, siis nüüd otsustasime osaleda samuti Tamsalu kodukohvikute päeval," rääkis Kraubner. Tema sõnutsi on õiglase kaubanduse saadikutena tehtud koos gümnaasiumi õpilaste Geiri Suure, Annaliis Veeremaa ja Tuule Laansooga ära märkimisväärne töö, et õiglase kaubanduse olemus jõuaks võimalikult paljudeni.