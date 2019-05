Euroopa Parlamendi valimised kulgevad maakonnakeskuses aktiivselt

"Minul oli valik juba varem tehtud. Kui vanad olijad pole midagi teinud ja lubatud kokkusaamistele ei tule, siis valige ikka uued, värsked inimesed," rääkis Lääne-Virumaa keskraamatukogus hääletamas käinud Eevi Urbala. "Igaüks teeb vigu ja igaüks eksib. Kes parandada saab, see parandab ja kes ei saa, see ei saa, aga edasi tuleb elada. See on nagu korteriühistus: kord on kellelgi palav ja siis külm. Mõnel paistab praegu päike, aga mis parata, sest nii on see olnud kogu elu jooksul igal kevadel."