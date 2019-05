Kotli maja valmistub Pandivere päevaks: tulevad tellisenäitus ja kodukohvik

Väljapaneku idee autor Eero Kotli tutvustas näituse olemust, öeldes, et tellise, kui ühe vanima inimtehtud ehitusmaterjali kümme tuhat aastat kestnud hiilgeaeg on mööda saamas. "Eestis on läbi aegade olnud vähemalt viissada tellisetööstust või -töökoda. Tellisekogujaid on üle kümne. Praegu on veel alles eksemplare, mida säilitada," kõneles ta. "Paneme Kotli majas vaatamiseks välja hoolikalt valitud ja huvitavamad (meistri)märkidega tellised, mis on leitud-kogutud Eestis. Valdavalt on need kohaliku päritoluga, kuid näha saab ka imporditud telliseid."