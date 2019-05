Emad ja isad musitseerivad laste auks

Nii on esinejate nimistus kõrvuti laulva sepa Margus Kalaga näitleja Ülle Lichtfeldt ja tema poliitikust kaasa Indrek Saar, musikaalne pedagoog Olev Mäe koos abikaasa Merikesega ja hambaravikliiniku Virudent juhid Kersti ja Viido Põldma.

Kontserdi kavas on palasid, mis pärit esinejate lapsepõlvepäevist, aga esindatud on ka praegustele lastele hästi tuntud rõõmsad laulud.

Kontsert "Emad ja isad lastele" on aasta tagasi emadepäeval alguse saanud menuka koguperekontsertide sarja kolmas sündmus. Esimene kontsert kandis pealkirja "Isad ja lapsed emadele", novembris isadepäeva puhul toimunud teine kontsert toimus nime all "Emad ja lapsed isadele". Kontsert "Emad ja isad lastele" on korraldatud Rakvere kultuurikeskuse ja Moonaküla Muusikaakadeemia koostöös.