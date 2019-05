Eksminister Marti Kuusikule pole kahtlustust esitatud

Täna öeldi Viru ringkonnaprokuratuurist, et Kuusikule pole kahtlustust esitatud, kuid menetlus käib. Kui palju see võib veel aega võtta, prokuratuurist ei öeldud.

Vähem kui kaks päeva ministriametis olnud Kuusik esitas tagasiastumispalve, kinnitades, et tema vastu meedias esitatud süüdistused on laim. Tagasiastumist põhjendas Kuusik asjaoluga, et soovib tagada ametisse astunud valitsusele töörahu ning keskenduda kriminaalasjas enda kaitsmisele ja oma hea nime taastamisele.