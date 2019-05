Maaülikool uurib võimalusi loomapidamiseks Lahemaal

Projektiga antakse ülevaade põllumajanduse traditsioonidest, analüüsitakse karjamaade ja karjakasvatuse võimalusi ning koostatakse kaitsekorralduslikud soovitused.

"Lahemaa kaitsekorralduskavas on mitu valdkonda, nagu asustusstruktuur, ajalooline maakasutus ja teised, mida on raske hoida ilma loomade ja loomapidamiseta," rääkis karjakasvatuse tähtsusest kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus. Ka 2010. aastal pilootprojektina Lahemaa rahvuspargile koostatud ajaloolise maakatte uuring näitas, et piirkonnas on palju traditsioonist karja- ja heinamaad, mis tõestab karjakasvatuse potentsiaali.

"Kuigi arvatakse, et eestlased on peale vabadussõda hoogsalt uudismaasid rajanud, näitavad Lahemaa maakasutuse andmed vastupidist," rääkis uuringu üks tegijatest, maaülikooli dotsent Mari Nõmmela. Tema sõnul on eestlane armastanud pigem kasutada looduslikku karja- ja heinamaad. Nõukogude perioodil kasutusest välja jäänud rohumaade taastamiseks on praegune Lahemaa kogukond teinud keskkonnaametile juba mitu konkreetset ettepanekut.

Projekti käigus on loodud kaardirakendus, kus on kõigil huvilistel võimalus ajaloolise maakasutuse ja traditsioonilise elulaadi säilitamiseks tutvuda Lahemaa pärandmaastikega, mis vajavad hooldamist või on teatud taastamispotentsiaaliga. Rakenduses saab ära märkida need alad, mida soovitakse võtta või anda põllumajanduslikku maakasutusse.