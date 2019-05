Läänevirulane Kärt Devaney: olen väga raamatuusku inimene

Kärt tunnistas, et on väga raamatuusku inimene. "Nii kaua, kui ma ennast mäletan, siis see on olnud selline minu asi. Mingisugune ettelugemine või seinad raamatutega – see on kogu aeg olnud. Aga kui ma hakkasin aru saama, kust see jutt tuleb, mida ette loetakse, või mis need imelikud asjad seal lehe peal on, siis ma mäletan seda janu, et ma tahtsin ise lugeda. See ei ole ära kadunud kõikvõimalike e-raamatute või mingite muude asjade sekka. See paberraamat on minu oma."