Juhtkiri: valimised – läbi!

Eurovalimised on märksa rohkem isikuvalimised kui riigikogu valimised. Samas on vahetult pärast riigikogu valimisi toimuvad eurovalimised selgelt protestivalimised, aga kui (uued) riigikogu valimised toimunuks praegu, jäänuks erakondade tulemused kuhugi märtsikuiste riigikogu valimiste ja Euroopa Parlamendi valimiste tulemuste vahele. Kindlasti ei saa europarlamendi valimiste tulemust üksüheselt üle kanda n-ö olukorrale riigis. Aga mingi vihje annab see kindlasti. Rahulolematuid sellega, mis Eestis toimub, on kindlasti märkimisväärselt rohkem kui neid, kes Toompea võimukoridorides toimuvaga päris rahul on.

Euroopa Parlament on tavakodanikule kahjuks ikka veel hoomamatu üksus. Kui Indrek Tarand üksikkandidaadina kandideeris, siis, muuseas, lubas ta valijatele, et hakkab esitama üksikasjalikke raporteid oma tööst, et kõigile saaks selgeks, mis imeasjandus see europarlament on. Rahvas andis toona Tarandile mandaadi, aga mida ei tulnud, need olid raportid. Kas Tarand sai Euroopa Parlamendi liikmena aru, et ei saa aru, kuhu ta on sattunud ja mida teeb?