HKScan saavutas Soormi ja Tuviga kokkuleppe

Osapooled jõudsid omavahel kõigis kolmes tsiviilasjas neid rahuldava kokkuleppeni. HKScanile on antud kokkuleppe eesmärk pika kohtuprotsessi vältimine, ütles HKScani kommunikatsioonijuht Kerstin Aps BNS-ile.

Rakvere Farmid nõudis hagis eksjuhtidelt Teet Soormilt ja Mati Tuvilt juhatuse liikme kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist solidaarselt 1 967 671 eurot ning viiviseid 227 236,34 eurot, sest eksjuhid olid tasunud endale aastaboonuseid, tehes makseid OÜ Laventra esitatud teenusearvete alusel olukorras, kus see firma tegelikkuses käsunduslepingu alusel mingeid teenuseid ei osutanud.

Hagi kohaselt Rakvere Farmide nõukogu aastaboonuste maksmist ei otsustanud ning seetõttu olid väljamaksed tehtud õigusliku aluseta ning Soorm ja Tuvi on juhatuse liikmetena omastanud tööandja vara OÜ-le Laventra tehtud maksete kaudu.

Kohtusse pöördus ka HKScan Estonia AS ning nõudis hagis Soormilt 2 558 179 eurot.

HKScan Estonia hinnangul on Soorm tekitanud ettevõttele kahju sellega, et allkirjastas nüüd HKScan Estonia nime kandva AS-i Rakvere Lihakombinaat ja AS-i Tallegg nimel 2014. aasta 29. jaanuarist kuni sama aasta 27. märtsini kolm garantiikirja, millega lihatööstuskontsern garanteeris OÜ Ovolex, OÜ Nurkse Seafarm ja OÜ Raikküla Seakasvatus kohustusi kokku ligi 2,6 miljoni euro ulatuses.

Soormi ja Tuvi nõudeid ei tunnistanud ja mõlemad vaidlesid hagidele kogu ulatuses vastu. Nimelt kutsuti nad nende hinnangul juhatusest tagasi põhjendamatult ning alles pärast seda asuti ettevõttes tegema sisekontrolli, et alusetult sisustada nende tagasikutsumise otsust.

Eksjuhtide väitel pakkusid HKScani grupi esindajad neile ise välja boonussüsteemi, et hoida neid oma ettevõttes, kuna neid peeti hinnatud spetsialistideks ja juhtideks.

Soormi kinnitusel allkirjastas selle lepingu lisa Rakvere Farmide poolt nõukogu esimees Olli Antniemi ning lepingul on ka Kai Seikku ja Matti Perkonoja allkirjad, viimased kaks olid lepingu lisa sõlmimise hetkel samuti hageja ainuaktsionäri AS HKScan Estonia nõukogu liikmed.

Soormi kinnitusel on kõikide boonustasude välja maksmiseks korralduse andnud nõukogu esimehed ja korraldused põhinesid nõukogu otsustel ehk ei vasta tõele väide, et boonustasude väljamaksmiseks puudus õiguslik alus või et Soorm ja Tuvi oleksid justkui fiktiivsete arvetega raha omastanud.