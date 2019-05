Neis peegeldub teatri pärisolemus – mitte maja, vaid loomingu tasandil. Mida lihtsustatum ja kujundikaugem on ühiskondlik ilmaruum, mida ogaramaks ja infantiilsemaks kultiveerib end täiskasvanu, seda olulisem on teatris usaldada lava ja saali vastastikust mõtlemistahet ja -võimet, hülgamata osavõtlikku südametarkust. Üks paigake peab ometi olema, kus süveneda põhiküsimustesse, vaadata iseendasse, nii sügavale, et häbi hakkab.