Kõik ümber Rakvere Vabaduse platsi paiknevad ehitis- ja ajaloomälestised on rajatud 1920. aastatest 1940. aastateni ning moodustavad kompleksi, mis on unikaalne kooslus, kuivõrd kõrvuti paiknevad ajaloo heitlikkuse tunnistajad, vabadussõja mälestussammas ja punamonument, mille autor, nagu ka ühisgümnaasiumi ja Pauluse kiriku puhul, on Alar Kotli.