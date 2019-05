Kunda rannas saab jalutada mööda uut laudteed

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum rääkis, et laudteel, mis katab kogu randa, saab jalutada, pingid on seatud nii, et nendel istudes on võimalik imetleda merd. Vallbaum sõnas, et idee tekkis seetõttu, et rand oli käest ära ja kodu tuli korda teha. Ta avaldas lootust, et kunagine hiilgus taastatakse ja rannaskäijaid on tublisti. “Suveks on kõik nii nagu peab, järgmine aasta lähme ideedega edasi,” sõnas Vallbaum.