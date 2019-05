Rakvere volikogu ei taha kummitemplit mängida

Rakvere linna lisaeelarve, mis võetakse vastu alles 19. juunil, näeb Moonaküla tänavate remondiks ette miljon eurot. Tööd käivad, aga lisaeelarve on vastu võtmata ja raha otsekui polegi. Rakvere linnapea Marko Torm ütles volikogu ette astudes, et Moonaküla tänavate puhul on seis keeruline.