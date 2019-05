Kiri: väikese lapse suur mure

Eile tähistati kogu maailmas voodimärgamise päeva. Voodimärgamine (kasutatakse ka mõisteid öine uriinipidamatus või enurees) on kontrollimatu uneaegne uriinileke, mis on lapseeas palju sagedasem probleem, kui arvatakse. Uuringud on näidanud, et neljandik nelja aasta vanustest lastest märgab vahetevahel voodit, seitsmendal eluaastal esineb öist voodimärgamist 5–10 protsendil lastest ja kümnendaks eluaastaks on enureesi esinemissagedus langenud viiele protsendile.