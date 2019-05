Valimistulemusi võiks näidata reaalajas

Euroopa Parlamendi valimised eristuvad selle poolest, et valimistulemusi reaalajas ei avaldata. Kui riigikogu ja kohalike omavalitsuste volikogude valimiste päeval ilmuvad tulemusel vähehaaval ekraanile, siis eurovalimiste puhul tuleb oodata. Üleliiduline korraldus.

Viskan valimispeol pilgu ekraanile. Mehed vaatavad jäähokit. Soome ja Kanada peavad tulist lahingut. Teisel ekraanil on spordiuudised. Tähelepanu on muudel asjadel. Inimesed mulisevad, räägivad juttu. Peomeeleolu ei ole. “Kes hokis juhib?” küsib üks seltsimees. Jään vastuse võlgu. Nii jätkub see veel mõne tunni.