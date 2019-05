Saunafestivalile oodatakse tuhandet külastajat

Linnapea sõnul on korraldusmeeskonnal soov, et kahe päeva jooksul külastaks saunafestivali tuhatkond inimest. Festivaliplatsile ehk Rakvere Keskväljakule toodavad saunad mahutavad korraga üle 130 inimese.

Osa volikogu liikmeid oli hämmingus, sest ei teadnud, et linn ise festivali korraldab ning et 25 000 eurot ongi linnapea sõnul festivali kavandatav eelarve. “Kohtleme ikka kõiki kultuuritegijaid võrdselt,” lausus Isamaa liige Kert Karus pahaselt.

Marko Tormi sõnul on saunafestival mainekujundusüritus, mis peaks Rakveret olulisel määral pildil hoidma, ning see on ettevõtmise üks suurimaid väärtusi.

Torm lisas, et suure festivali puhul on selge, et esimene aasta läheb lihtsalt proovimiseks, kas asi üldse töötab. “Kui festival õnnestub, saab selle korraldamise järgmisel aastal kellelegi üle anda, ei ole mõistlik, et linn ise jääbki seda korraldama,” lausus ta. (VT)