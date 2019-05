Ka hooajaline töötamine tuleb registreerida

Hooajatöötajate registreerimine on tehtud tööandjale võimalikult lihtsaks. Tööandja saab suvekuudeks appi võetud inimese kiirelt ja mugavalt töötamise registrisse lisada ka sõnumiga registreerides. Kuna lihtsustatud registreering hõlmab vaid osa nõutavatest andmetest, peab registreeringut kindlasti seitsme kalendripäeva jooksul töötamise liigiga täiendama.

MTA maksuauditi osakonna valdkonnajuht Oscar Õun sõnas, et sageli on just hooajatöödel suur oht, et töötasu soovitakse maksta ümbrikus, ilma makse maksmata ja riigi toimimisse panustamata. "Samas kehtivad tööjõu maksustamise reeglid ühtemoodi nii põhipersonalile kui ka ajutiselt appi värvatud inimestele. Kuna ümbrikupalk on ulatuslikem maksuprobleem, millega töötajad kõige rohkem kokku puutuvad, siis oleme seadnud ümbrikupalkade vastase võitluse ameti üheks olulisemaks prioriteediks," ütles Õun.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimehe Peter Roose sõnul on hooajaliste töötajatega tegelemine oluline. "Toitlustus- ja majutusvaldkonna puhul on tegemist tööjõumahuka sektoriga, kus inimfaktor on oluline teeninduse komponent. Valdkonna ettevõtete käibest moodustavad tööjõukulud vähemalt kolmandiku, hooajal võib see isegi 40 protsendini küündida, mis omakorda survestab ettevõtete maksukoormust. Viimastel aastatel on sektori maksulaekumised olnud tõusutrendis, mis annab kinnitust, et maksudistsipliin nii töötajate registreerimisel kui ka maksude maksmisel näitab paranemise märke," lisas Roose.

Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin märkis, et suvi on aiandusega seotud tööde tippaeg, kus alati vajatakse lisakäsi ja kus varem on olnud probleeme lisatöötajate registreerimisega. "Aiandusliit ei tolereeri ümbrikupalga maksmist ega musta tööjõu kasutamist. Toetame ausat konkurentsi ja teeme vajadusel koostööd ettevõtluskeskkonna paremaks muutmisel," rõhutas Strastin.