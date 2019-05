Populaarne Kiviõli motofestival toimub tänavu viimast korda

"Oleme otsustanud, et 2008. aastal alguse saanud kuulsusrikas traditsioon jõuab oma kulminatsioonini 2019. aasta juunis ning just praegu anname viimast korda suursündmust ette valmistades oma parimat, et tänavusest motofestivalist kujuneks eriti meeldejääv sportlik happening nii sportlastele kui raja äärde kogunejatele," märkis Janek Maar. "Nähes, kuidas külgkorvide ja quad'ide arvestuses on Eestis sirgumas uued potentsiaalsed maailmaklassi medalipretendendid, leidsime, et just nüüd oleks aeg panna kogu pikale sarjale väärikas punkt," lisas ta.