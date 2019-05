Kiri: veel kord avalikest kirjadest ja käemärkidest

Vanasti lugesid kõik eestlased Koidula ja Kreutzwaldi kirjavahetust. Hiljuti kirjutas keegi kirja peaministrile, kus ta tänas Jüri Ratast selle eest, et ta võttis EKRE valitsusse, sest just võimul olles on avaldunud ekrelaste tõeline pale. Aga keegi kirjutas hoopis, et Ratasest on saanud liidus EKRE-ga kurjategija, kelle DNA-d on leitud kuriteopaigalt. Keegi palus avalikus kirjas nõu, kellele peaks ta teatama, kui ostukeskuse kassiir talle hommikul ei naerata. Üks kodanik kirjutas tervishoiuministrile ja teatas, et see elund, mis talle seni ainult rõõmu ja naudingut on tekitanud, on hakanud probleeme põhjustama. Kelle poole ta peaks pöörduma?