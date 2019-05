Õppejõud teavitas üliõpilasi, et ehkki neile on sellel semestril viimane pisike test veel tegemata, otsustas ta seda üldse mitte teha. Põhjenduseks lisas ta: haridus polevat tähtis.

Viimased ainepunktid said tudengid niisama. Õppekeskkonnas kajastusid need real “odava lauaviina punktid”. Teadus pole oluline, viin on põhiline – see näib olevat Eesti nelja suurema partei ühine loosung juba viimased kümmekond aastat, tõdes lektor. Miks mitte siis ametlikku poliitikat ka ülikoolis järgida?