Mida külvad, seda lõikad

Õppeaasta lõpp on kohe-kohe käes ja paljudel õpilastel ees uued ülesanded: mõni on otsustanud edasiõppimise kasuks, mõni valmistub suvepuhkuseks, et sügisel taas teadmisi ammutama hakata. Nii nagu õppetöös ikka, peab õpilane läbima kohustusliku ainekava, et edasi liikuda, kuid harvad pole ka juhtumid, kui noor soovib veelgi süvendatumalt mõnda ainet õppida ning võtab osa olümpiaadidest ja muudest võistlustest, kus ta saab ennast eakaaslastega võrrelda ja proovile panna.