Rakveres tegutseb brändirõivaste väljamüügipood

Poepidaja Merje Kastemäe ütles, et seitsme aasta eest Kadrina pood suleti, kuna elu viis teda pealinna, kuid nüüd tuli tal soov ­väljamüügiäriga jätkata ning ta otsustas seda teha Rakveres.

“Poepidamises on ikkagi isetegemise rõõmu. Brändiasjad on kallid, aga toon neid Euroopa outlet’idest ja nõnda saab soodsalt osta Euroopa tuntud brändide eelmiste hooaegade rõivaid,” rääkis Kastemäe.

Ta lisas, et mitu püsi­klienti Kadrina päevilt olid juba ammu poe järele küsinud ning nüüd on see olemas.