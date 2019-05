Papiaru tänav jääb avatuks

Vallavanem Maido Nõlvak rääkis, et järgmise nädala teisipäeval kohtutakse piirkonna ettevõtjatega ja lepitakse kokku täpsed tingimused teetööde tegemiseks. "Ettevõtete rahastusel saame teha ajutise lahenduse, nii et tee oleks rasketehnikale ohutult läbitav. See pikendab vähemalt aasta jagu võimalust ristmikku lahti hoida, seni kuni omavalits on leidnud rahastuse kapitaalseks remondiks," kostis Nõlvak.